US-Wissenschaftlern ist es nach eigenen Angaben gelungen, mit Hilfe von Hirnscannern und künstlicher Intelligenz grob zu erfassen, was Menschen denken und damit dem Gedankenlesen ein ganzes Stück näher zu kommen. Die Forscher der Universität von Texas in Austin nutzen dafür einen Sprachdecoder, der "auf einer ganz anderen Ebene" als gängige Geräte funktioniere, sagte Alexander Huth, Neurowissenschaftler an der US-Universität und Co-Autor einer in der Fachzeitschrift "Nature Neuroscience" veröffentlichten Studie zu dem Thema, am Montag bei einer Pressekonferenz.

Für die Studie verbrachten drei Probanden insgesamt 16 Stunden in einem funktionellen Magnetresonanztomographen (fMRT) – einem Gerät, das physiologische Funktionen im Körper per Magnetresonanztomographie abbildet – und hörten sich gesprochene Podcasts an. So konnten die Forscher aufzeichnen, welche Reaktionen Wörter, Sätze und Bedeutungen in den Hirnregionen auslösten, die für die Verarbeitung der Sprache zuständig sind. Sie speisten diese Daten in ein neuronales Netzwerk-Sprachmodell ein, das GPT-1 verwendet, den Vorgänger der KI-Technologie, die auch ChatGPT nutzt.