Der Materialverbund und die komplexe Welt der Wiederverwertung ist ein Problem, dem sich das Freiberger Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie angenommen hat. In dem Institut wird sozusagen die Zukunft des Abfalls erforscht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln Technologien, mit denen sich Stoffe trennen und recyceln lassen, aber auch, um sie eleganter zu sortieren als nach der Kröpchen-Töpfchen-Methode. So geht am Standort Dresden-Rossendorf bald eine Versuchsanlage in Betrieb, die alles besser machen will. Die Anlage sieht aus wie ein Laufband im Supermarkt mit einem großen Kasten drum rum, in dem Sensoren verbaut sind. Das Ganze ist noch etwas kleiner als das, was später mal in Recycling-Centern stehen soll. (Dort wird dann ja wahrscheinlich auch mehr Müll zu verarbeiten sein als in Dresden-Rossendorf.) "Wir können damit die große Mehrheit der Inhaltsstoffe analysieren. Und das wollen wir in Echtzeit tun", erklärt Richard Gloaguen vom Helmhotz-Institut gegenüber MDR WISSEN.

Sieht aus wie eine große SB-Kasse: Der Versuchsapparat für besseres Recycling Bildrechte: HZDR