Forschende der Universitäten Passau und Bern haben den Zusammenhang von Arbeitsunfällen und hohen Temperaturen anhand von Schweizer Daten der Jahre 1996 bis 2019 untersucht. Das Ergebnis: An Tagen mit Temperaturen über 30 Grad Celsius steigt die Zahl der Arbeitsunfälle um 7,4 Prozent. Und das nicht nur, wie zunächst vermutet wurde, bei schweren Tätigkeiten im Freien, sondern auch im Büro und auch in allen Bevölkerungsgruppen: "Wir konnten in unseren Auswertungen keine Unterschiede hinsichtlich des Geschlechts, Alters, Einkommens oder der Branche feststellen", sagte Ökonomin Katharina Drescher, Co-Autorin der Studie.