Das Höhenwindrad aus Sachsen nimmt Gestalt an. Das Forschungsunternehmen Beventum, eine Tochtergesellschaft der Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprin-D), hat für zwei Standorte in Deutschland Bauanträge vorbereitet und verhandelt nun die Details. Läuft alles wie geplant, sollen die Arbeiten noch 2023 starten und die beiden rund 300 Meter hohen Windkraftanlagen im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Die genauen Standorte wollen die Entwickler zwar noch nicht verraten. Aber so viel: Aller Voraussicht nach wird eines im Osten und eines im Westen der Bundesrepublik errichtet werden.