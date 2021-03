Ja, das kann möglich sein. Es ist nicht unüblich, dass Hunde von landwirtschaftlichen Höfen Nachgeburten fressen. Wenn ein Kalb nicht mehr lebendig zur Welt kommt, dann fressen sie das auch und stecken sich damit an. Hunde aus normalen Privathaushalten hingegen bekommen sehr selten rohes Rindfleisch. Manche Leute machen das trotzdem ein. Von daher gibt es da so ein gewisses Risiko. Doch die meisten Stadt-Hunde oder Hunde aus Privathaushalten bekommen Futter aus der Dose, das risikoärmer ist.

Weil die Infektion mit diesem Krankheitserreger keine anzeigepflichtige Tierseuche oder meldepflichtige Tierkrankheit ist, gibt es keine Zahlen. Deshalb kann man da nur grobe Schätzungen abgeben. Fest steht: der Parasit ist eine der hauptsächlichen Gründe dafür, dass Kühe ihre Kälber verlieren. Doch nicht alle Infektionen sind auf Hunde zurückzuführen. Die Kühe können ihre Kälber auch selbst anstecken, so lange diese in ihrer Gebärmutter sind. Ein Teil der Kälber kommt dann nicht mehr lebendig zur Welt, stirbt also vor der Geburt. Ein anderer, wahrscheinlich der erheblich größere Teil, wird erst einmal normal geboren, ist aber mit diesen Parasiten schon infiziert. Die Hunde sind nicht allein die Schuld an der Situation.