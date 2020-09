8,2 Tonnen CO2 - so viel Klimagase versursacht ein durchschnittlicher Hund in seinem gesamten Leben. Das entspricht etwa 13 Flügen von Berlin nach Barcelona. Forscher der TU Berlin haben diese Menge in einer neuen Studie ermittelt und waren von diesem Ausmaß überrascht. "Es wird ja immer über das Auto, über das Fliegen und über die Ernährung beim Menschen diskutiert. Und der Hund - oder Haustiere - finden so in dieser allgemeinen Umwelt- und Klimadiskussion eigentlich wenig statt", sagt Matthias Finkbeiner, Leiter der Studie.