Ma, Junjie et al.: Laboratory mice with a wild microbiota generate strong allergic immune responses. Science Immunology. 2023. DOI: 10.1126/sciimmunol.adf7702.



Mehr zur Hygiene-Hypothese:

Pfefferle, Petra et al.: The Hygiene Hypothesis – Learning From but Not Living in the Past. Frontiers in Immunology. 2021. DOI: 10.3389/fimmu.2021.635935.