Nicht alle Hygienemaßnahmen gegen Corona sind wirklich sinnvoll, trotzdem sind manche davon zum Ritual geworden. Das ständige reinigen der Hände mit Desinfektionsmitteln etwa trägt wahrscheinlich kaum etwas zur Verhinderung von Covid-19 Infektionen bei – das Virus wird vor allem durch die Luft übertragen, also aus- und wieder eingeatmet. Schmierinfektionen bei denen jemand eine mit Virus kontaminierte Oberfläche mit der Hand berührt und sich die Erreger anschließend in die Augen oder in die Nase reibt wurden bei Corona praktisch nie beschrieben. Trotzdem blieben die Spender in praktisch jedem öffentlichen Gebäude stehen.