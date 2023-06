224 Millionen Menschen in Indien sind laut UN-Bericht „The State of Food Security and Nutrition in the World 2022“ unterernährt. Das entspricht etwa einem Viertel der Betroffenen weltweit, mit dramatischen Folgen. Laut Daten des indischen Gesundheitsministeriums waren in den Jahren 2019 bis 2021 mehr als 35 Prozent der indischen Kinder unter fünf Jahren dadurch ihrem Wachstum und ihrer Entwicklung beeinträchtigt. 187 Millionen indische Frauen litten an Blutarmut, 80 Prozent an Mikronährstoffmangel, also Mangel an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, die der Körper selbst nicht bilden kann und die unter anderem an Produktion von Hormonen und Enzymen beteiligt sind.