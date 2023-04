Wenn man mit den Bevölkerungsprognosen der UN rechnet, hat Indien am 14. April China als Land mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern überholt. In beiden Ländern leben, Stand 2023, rund 1,4 Milliarden Menschen. Dabei sollte man allerdings im Hinterkopf behalten, wie schwierig es ist, die konkrete Bevölkerungszahl eines Landes zu berechnen – ob Indien China also tatsächlich genau heute überholt, lässt sich nicht abschließend ermitteln, sondern immer nur schätzen. Schon die Zahl der Personen, die zu Beginn einer Prognose in einem Land wohnen, ist nur ungenau bestimmbar. In Deutschland werden beispielsweise die Meldedaten jährlich fortgeschrieben und immer wieder mit einer Volkszählung abgeglichen. Je nachdem wie gut die Meldedaten eines Landes sind, kann allerdings die Unsicherheit über tatsächliche Bevölkerung mitunter sehr groß sein.