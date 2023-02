Die kurze Weihnachtspause bei Husten und Schnupfen ist eindeutig vorbei. Seit Ende Januar registriert das Robert Koch-Institut über sein Citizen-Science-Projekt Grippeweb wieder eine steigende Zahl von Atemwegserkrankungen. So haben sich in der siebten Kalenderwoche (13. bis 19. Februar) schätzungsweise 9,3 Prozent eine neue Atemwegserkrankung zugezogen, was in etwa 7,8 Millionen akuten Erkrankungen entspricht. Gegenüber der Vorwoche ist das nur eine leichte Zunahme, in der sechsten Kalenderwoche holten sich etwa 9 Prozent eine neue Infektion. Doch die Werte liegen weiterhin im oberen Bereich der Jahre mit starken akuten Infektionswellen.