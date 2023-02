Es ist bereits das dritte Jahr, in dem der Erreger unter Wildvögeln in Europa grassiert. Immer sind auch Massentierhaltungen betroffen. Allein in der Saison 2020/21 wurden laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung 1,8 Millionen Tiere in deutschen Ställen in Folge von Ausbrüchen getötet. Geflügelpest werden diese Infektionen mit dem H5N1-Erreger genannt, weil sie bei den Tieren sehr häufig schwer verlaufen. Viele Vögel sterben daran, auch ohne vorbeugende Tötung durch den Menschen.

Spanische Grippe ging möglicherweise auf ein Vogelgrippe-Virus zurück

Bislang sind zwar nur sehr wenige Fälle bekannt, in denen sich Menschen mit dem H5N1-Virus bei gehaltenen Tieren angesteckt hatten. Die in Asien registrierten Infektionen verliefen meist mild, eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bislang nicht beobachtet. Doch es gibt keine Garantie, dass das so bleibt. Die aviäre Influenza, so der Fachausdruck für die Vogelgrippe, könnte durchaus zu einer neuen Grippe-Pandemie führen, die für Menschen sehr gefährlich werden könnte.

"Grundsätzlich haben aviäre Influenzaviren pandemisches Potenzial. Die sogenannte Spanische Grippe von 1918 geht vermutlich auf ein aviäres Influenzavirus (H1N1) zurück", sagt Elke Reinking, Sprecherin des Friedrich-Löffler-Instituts, dass als zentrale staatliche Einrichtung für die Gesundheit von Tieren in Deutschland zuständig ist.

Genetische Hürden verhindern bislang eine Übertragung der Geflügelpest auf Menschen

Bislang gebe es aber offenbar noch genetische Hürden, die einem Übersprung auf den Menschen, einer sogenannten Zoonose, im Weg stehen. Reinking beruhigt daher: "Bisher hat kein Erreger durch hochpathogene Formen der von den Virus-Subtypen H5 und H7 hervorgerufenen Geflügelpest eine Pandemie induziert. Es ist daher unklar, unter welchen Umständen das möglich wäre und ob es überhaupt für diese Subtypen möglich ist."

Würde sich das Virus an den Menschen anpassen, muss das aber nicht bedeuten, dass sich der Erreger sofort ungehindert verbreiten kann. "Bei Grippeviren ist das Hämagglutinin besonders wichtig für die Erkennung durch das Immunsystem", erklärt eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts auf Nachfrage von MDR Wissen. "Influenza A(H5N1)-Viren und saisonale Influenza A(H1N1)pdm09-Viren gehören zur gleichen Hämagglutinin Gruppe, daher wird von einer gewissen Kreuzimmunität zwischen diesen Stämmen ausgegangen", so das RKI mit Blick auf eine Veröffentlichung der WHO. Allerdings: Wie das menschliche Immunsystem auf den neuen Erreger tatsächlich reagiert, lässt sich im Voraus kaum abschätzen. Ein Ausbruch könnte daher unvorhergesehene Folgen haben.

Wissenschaftler besorgt über Geflügelpestausbruch in spanischer Nerzfarm

Große Sorgen bereitet verschiedenen Wissenschaftlern deshalb ein Ausbruch der Geflügelpest in einer Nerzfarm in Spanien. Bereits im vergangenen Oktober hatten sich die Nerze wahrscheinlich bei wilden Vögel mit dem Erreger infiziert und dann das Virus untereinander übertragen. Ein kürzlich im Fachjournal Eurosurveillance erschienener wissenschaftlicher Bericht fasst nun das Geschehen zusammen.

Zu dem Betrieb gehören über 30 zu den Seiten hin offene Ställe. Mitarbeiter stellten zunächst fest, dass ungewöhnlich viele Tiere starben. Ein Test auf Corona und Influenza offenbarte, dass der Verursacher ein H5N1 Virus war. Das Virus schien sich von Hotspots in einzelnen Ställen auf weitere Ställe auszudehnen. Viele Tiere starben innerhalb von zwei Tagen an der Infektion.

Schließlich wurden aus Sicherheitsgründen alle 52.000 Tiere des Betriebs gekeult. Elf Mitarbeiter, die engen Kontakt zu den Nerzen hatten, wurden auf das Virus getestet. Alle Tests blieben aber negativ.

Forscher finden gleiche Mutationen wie bei Schweinepest von 2009

Bei genetischen Analysen fanden Forscher allerdings eine Mutation im PB2-Gen, die den Viren ermöglicht haben könnte, von Nerz zu Nerz zu springen. Diese PB2-Mutation war laut dem Bericht auch schon in der ursprünglich von Vögeln stammenden Schweinepest 2009 präsent, die zu einer Influenza-Pandemie bei Menschen geführt hatte.