H5N1 richtet gewaltige Schäden an der Biodiversität an

Kein Grund zur Panik also? Im Gegenteil: Die Wissenschaftler, vor allem Experten für Tiergesundheit, sind sehr besorgt über H5N1. Aber aus einem anderen Grund: Kein Grippevirus zuvor hat sich an so viele verschiedene Vogelspezies angepasst, kann frei von Tierhaltungen auf Wildvogelbestände übergehen und zurückspringen und dabei so tödlich für einzelne Spezies sein. "Es ist ein panzootischer Erreger geworden", sagt Martin Beer.

Ursula Höfle wird durch die Wandlungsfähigkeit des Virus immer wieder erstaunt: "Es ist bei Spezies aufgetreten, wo wir das nie erwartet hätten, etwa bei großen Aasfressern wie Geiern." Bei diesen Übersprüngen richte es mitunter ganze Vogelkolonien zugrunde. So sei es etwa für Pelikane besonders tödlich. Der Ausbruch in einer über 1.000 Tiere großen Kolonie stark gefährdeter Krauskopfpelikane in Griechenland habe fast alle das Leben kostet. Gerade etwa 60 Tiere überlebten. "Das Virus hat einen gewaltigen Impact auf die Biodiversität", befürchtet die Wissenschaftlerin.

H5N1: Zu viele Untervarianten, um alle zu bestimmen

Die Forscher schätzen, dass das Virus in den 1960er-Jahren in Vogelhaltungen in Asien entstand und durch schlechte Hygiene und geringe Sicherheitsvorkehrungen immer wieder auf Wildvögel übergreifen konnte. Menschen haben damals unfreiwillig Labore für das Virus geschaffen, in denen es seine panzootischen Potenziale ausbauen konnte. "Das Virus optimiert sich in Vögeln und die Übersprünge passieren eher zufällig", fasst Beer die bisherigen Beobachtungen zusammen.

Bei der Anpassung kommt ihm eine Besonderheit der Influenza zu Gute: Sein segmentiertes Erbgut. Trifft es in einem Wirt auf andere Influenzaviren, kann es mit ihnen Teile der Erbinformation austauschen. Auf diese Weise entstehen ständig neue Varianten. H5N1 ist nur ein Überbegriff, ähnlich wie Sars-CoV-2. Aber anders als bei Corona sind die Untervarianten bei der Vogelgrippe so zahlreich, die Mutationen so schnell, dass die einzelnen Versionen gar nicht mehr bestimmt werden können.

Mehr Vögel, mehr Übersprünge, mehr Virusvarianten

Bei der stetigen Rekombination gewinnt die Vogelgrippe ständig neue vorteilhafte Eigenschaften hinzu. So habe es beispielsweise geschafft, seine Saisonalität zu überwinden. Es werde nun nicht mehr nur in kühlen Jahreszeiten, sondern auch im Sommer von Tier zu Tier übertragen, sagt Ian Brown. "Dieses Virus scheint sämtliche Vogelspezies infizieren zu können, mit denen es in Verbindung kommt", stellt der Virologe fest.

Für Martin Beer ergeben sich daraus echte Horrorszenarien: Aktuell zirkuliert das Virus erstmals in Südamerika, bald könnte es mit Australien und der Antarktis auch die letzten Kontinente erreichen. Überall, wo es neue Vogelarten infiziert, stößt es dort auf heimische und bislang eher harmlose Influenzaviren. Und wieder entstehen neue Rekombinationen. "Mehr infizierte Vögel bedeuten mehr Übersprünge auf neue Arten und damit wieder neue Mixvarianten", sagt Beer.

Für einen Sprung auf Menschen müssten Mx-Gene überwunden werden