Das Drüsige Springkraut ist eine invasive Pflanze, die aus dem Himalaya stammt. Vor allem an Gewässern kann sie sehr dominant wachsen. Bildrechte: IMAGO / Michael Kristen

Der Witz an der Geschichte: Intakte Ökosysteme würden es gar nicht zulassen, dass eine neue Art sich rasant ausbreitet. Das ist wie mit einer intakten Familie. Da wird auch geschaut, wie die neue Freundin, der neue Freund drauf ist und wenn das nicht passt, wird sie oder er eben nicht wieder eingeladen. Gesunde Pflanzengemeinschaften funktionieren ähnlich. Dr. David Eichenberg nennt noch ein Beispiel einer eingewanderten Art: Das Drüsige Springkraut. Das sind diese Pflanzen, die Kinder lieben. Sie bilden kleine Schoten mit Samen aus und wenn man die zwischen Daumen und Zeigefinger leicht drückt, platzen sie auf. Am Leipziger Elsterflutbecken, also an einem vom Menschen aufgeschütteten Damm, kennt er eine Stelle, wo das Drüsige Springkraut im Sommer massenhaft wächst.