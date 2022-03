Ende März sollen der US-Astronaut Mark Vande Hei und die russischen Kosmonauten Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow von der ISS auf die Erde zurückkehren. Dafür nutzen die drei eine Sojus-Kapsel. "Ich kann Ihnen sicher sagen, dass Mark mit der Sojus nach Hause kommt", bestätigte der bei der Nasa für die ISS zuständige Manager Joel Montalbano am Montag bei einer Pressekonferenz. "Wir sind dazu in Kommunikation mit unseren russischen Kollegen, es gibt da kein Getue." Die Zusammenarbeit stehe trotz des Angriffs Russlands auf die Ukraine nicht zur Disposition, so Montalbano.