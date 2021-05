Mitte Mai geht die Sonne über Mitteldeutschland erst gegen 21:00 Uhr unter. Das ist schlecht für Freunde von Merkur und Venus, die nur kurz am Abendhimmel zu sehen sind. Wer jedoch die Internationale Raumstation ISS am Nachthimmel beobachten möchte, der hat jetzt besonders viele Chancen. Noch zwei Wochen, bis zum 21. Mai ist die Station zu beobachten, wenn sie von der unter- oder aufgehenden Sonnen angestrahlt wird und dieses Licht reflektiert. Am 15. und 17. Mai gibt es fünf sichtbare Überflüge der fußballfeldgroßen Station.