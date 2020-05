Arbeit mit Viren Einblick ins Hochsicherheitslabor

Wer in ein S4-Labor will, muss vier Schleusenkammern überwinden: In der ersten Kammer wird die Straßenkleidung ausgezogen, danach geht es unter eine normale Dusche. In der dritten Kammer ziehen die Mitarbeitenden dann ihre Vollschutzanzüge an und aus und in der letzten Station wartet die Chemikaliendusche für die Dekontamination nach getaner Arbeit. Der Vollschutzanzug trennt den Menschen komplett vom Labor: Er wird über ein Luftzuleitung von außen mit Atemluft versosrgt. Trotz Anzug und mit drei Paar Handschuhen können in ihrem Zellkulturlabor Tastatur, Telefon und Mikroskop bedient werden, betont das Robert-Koch-Institut. In dem Berliner Hochsicherheitslabor können bis zu zehn Forschende und technische Angestellte gleichzeitig arbeiten.