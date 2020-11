In Dänemark ist eine gefährliche Mutation des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 aufgetaucht, die von Menschen auf Nerze und wieder auf Menschen übertragen werden kann. Diese Veränderung des Virus könnte Auswirkungen auf die Wirksamkeit von Impfungen gegen Covid-19 haben. Dänemark hat deswegen beschlossen, alle Tiere zu töten. In dem Land leben viele Millionen Exemplare der Nagetiere auf Farmen. Dort werden sie wegen ihres Fells gezüchtet, das normalerweise zu Pelzen weiterverarbeitet wird. Allerdings werden die jetzt getöteten Tiere samt Fäll vollständig verbrannt, um die Verbreitung der mutierten Coronavariante zu stoppen.

Zwar hätten die Tiere augenscheinlich wenig Probleme mit dem Virus. Es würde sich aber in den Tierbeständen einerseits rasend schnell verbreiten und andererseits stark verändern, berichtet die Tagesschau . Die Nachrichtensendung zitiert den dänischen Virologen Anders Formsgaard mit den Worten: "Wir können mit Genanalysen klar nachweisen, dass sich das Virus vom Menschen auf den Nerz überträgt, dort schnell mutiert und danach seinen Weg wieder zurück zum Menschen findet. Wir sehen, dass in Nordjütland schon jeder dritte Coronafall auf die Nerzfarmen zurückzuführen ist." Dänemark ist der weltweit größte Produzent von Pelzen, im Land gibt es laut dem Magazin Der Spiegel über 1.000 Zuchtfarmen mit mehr als 15 Millionen Tieren.

CRISPR-Cas9 ist der Name einer sogenannten Genschere, also eines Mechanismus, mit dem sich biologische Erbinformation einfach und gezielt verändern lassen. Für die Entdeckung dieses Werkzeugs, das natürlicherweise in Bakterien vorkommt, haben die beiden Mikrobiologinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna kürzlich den Nobelpreis für Chemie erhalten.