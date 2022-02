Werden Tumore im Gehirn oder am Auge mit Protonentherapie behandelt, braucht man bisher gewaltige technische Anlagen. Folgerichtig gibt es diese momentan nur in einer Handvoll großer Behandlungszentren wie zum Beispiel am Uniklinikum Dresden. Wenn Protonen mittels Lasertechnik genauso stark beschleunigt werden könnten, wie in bisherigen Beschleuniger-Anlagen, würde weit weniger Platz gebraucht. Dann könnten Krebsbehandlungen für solche Tumore auch in kleinen Kliniken oder sogar Arztpraxen unternommen werden. In Jena hat ein Forschungsteam genau dafür den "technischen Grundstein" gelegt und alle Parameter im Detail untersucht, die bisher verhindert haben, dass Laser Protonen nicht so gut beschleunigen können wie herkömmliche Teilchenbeschleuniger in speziellen Medizinzentren.