Der Kaiserschnitt galt lange Zeit als Wundermittel der modernen Geburtsmedizin. Er hat die Sterblichkeit von Müttern und Säuglingen erheblich gesenkt und bot einen sicheren Ausweg bei schweren Komplikationen am Ende der Schwangerschaft. Doch inzwischen gibt es auch Kritik: Einzelne Studien finden einen möglichen Zusammenhang zwischen einer Geburt per Kaiserschnitt und einem erhöhten Risiko, später in ihrem Leben an Asthma zu erkranken oder eine atopische Dermatitis zu entwickeln, die Hautkrankheit, die umgangssprachlich als Neurodermitis bekannt ist. Auch das Risiko, später stark übergewichtig zu werden, könnte erhöht sein. Hier gibt es allerdings auch Studien, die das Gegenteil zeigen.