Den Forschenden zufolge trage die Persönlichkeit der Katzen zum Erfolg des Katzenklos bei, da Ängstlichkeit mit fehlender Sauberkeit in Verbindung stehe. Katzen mit hoher Kontaktfreudigkeit zu anderen Katzen hatten weniger Probleme als weniger soziale Katzen. Die Fähigkeit der Katze mit anderen Katzen im Haushalt zusammenzuleben, reduziere die Wahrscheinlichkeit von Stress durch andere Katzen und folglich auch Problemen mit dem Katzenklo.

Entschiedener Faktor sei jedoch die Sterilisation: "Die wenigsten Probleme traten bei Katzen auf, die im Alter von unter vier Monaten sterilisiert wurden, während die meisten Probleme bei nicht-sterilisierten und männlichen Katzen auftraten", so Hannes Lohi von der Universität Helsinki. "Ältere Katzen und Katzen, die in Familien mit Kindern leben, waren wählerischer, was die Sauberkeit ihrer Katzentoiletten anging."