US-Studie Moderne Kernenergie als Schlüssel zur Emissionsfreiheit?

Eine wesentliche Verbesserung der neuen Nuklearkraftwerke ist der Analyse von Caldeira und Kollegen zufolge ein sogenanntes Thermisches Speichersystem (TES). Dieses wird zwischen dem Kernreaktor und dem Generator platziert. Dadurch soll die vom Reaktor erzeugte Wärme gespeichert und bei erhöhtem Strombedarf über den dahinter geschalteten Generator in elektrische Energie umgewandelt werden. Das TES ermöglicht es demnach zudem, den Generator größer zu dimensionieren als den Reaktor, was eine außergewöhnliche Lastfolgefähigkeit gewährleistet. Als Speicherreservoir im TES dient geschmolzenes Salz.

Caldeira und Kollegen untersuchten in ihrer Studie die Wind- und Solarressourcen von 42 Ländern. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass bei einem künftigen Null-Kohlenstoff-Szenario Solar- und Windenergie alleine keine zuverlässige Stromversorgung bieten können. Gründe dafür seien vor allem Wetterschwankungen und hohe Stromspeicherkosten. Umfassende Stromspeicher- und Lastmanagementkonzepte könnten zwar Abhilfe schaffen, müssten aber ausreichend und kostengünstig realisierbar sein. Nach Ansicht der US-Forscher könnten fortschrittliche Kernkraftwerke mit thermischen Speichersystemen künftig aber einen Großteil der mittleren Last bereitstellen, so dass die Stromnetze auch in Zeiten mit geringer Wind- und Solarstromerzeugung zuverlässig blieben.