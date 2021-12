Im Interview mit MDR AKTUELL stellt Ferdinand Dudenhöffer Behauptungen auf, die darauf abzielen, dass in absehbarer Zeit der Energiebedarf in Deutschland insbesondere durch die E-Mobilität stark anwächst, und dass dieser nicht durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann, sodass eine Rückkehr zum Atomstrom unverzichtbar erscheint: "Wenn wir nicht auf Atomstrom gehen, laufen wir in 10 bis 20 Jahren in einen extremen Engpass der Stromversorgung, weil wir 50 Millionen E-Autos auf unseren Straßen haben. […] Der Stromausbau mit Erneuerbaren Energien kann nicht dahin kommen wo wir ihn brauchen. […] Wir bräuchten mindestens 60.00 Windkraftanalagen, was nicht geht."

Grundsätzlich reicht schon mit der heutigen Technik in Wind- und Solaranlagen ein Bruchteil der Erdoberfläche aus, um den weltweiten Energiebedarf hundertfach zu decken. Eine Studie des Thinktanks "Carbon Tracker" kommt zu dem Schluss, dass 0,3 Prozent der Oberfläche reichen. Allerdings sind diese Ressourcen ungleich verteilt: Grade in Mitteleuropa ist die Ausbeute aus Sonnenenergie geringer als in anderen Teilen der Welt.

Der Stromverbrauch in Deutschland ist seit Beginn der 1990er-Jahre im Trend gestiegen. Den meisten Strom verbraucht die Industrie, gefolgt vom Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungssektor, den privaten Haushalten und dem Verkehrssektor. Für den Verbrauch des Pkw-Verkehr in Deutschland berechnete das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI für das Jahr 2030 ein zusätzlicher jährlicher Strombedarf von 44 Terawattstunden.

Neue Windkraftanlagen verfügen im Schnitt über eine Leistung von vier Megawatt. Im Koalitionsvertrag wurde für das Jahr 2030 ein Zubau von 30 Gigawatt allein als Offshore-Windkraft festgesetzt. Bei einer vorsichtig geschätzten Laufzeit der Anlagen von jeweils 3.000 Stunden pro Jahr kommen insgesamt 65 Terawattstunden durch die zusätzlichen Offshoreanlagen zusammen, würden also den zusätzlichen Energiebedarf für den Verkehrssektor im Jahr 2030 decken.

Unabhängig davon sind die Herausforderungen erheblich, vor die uns ein Wandel zu 100 Prozent Erneuerbaren Energien stellt. Das Fraunhofer Institut kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass es grundsätzlich möglich ist. Ob dies gelingt, hängt von vielen Unbekannten ab, zum Beispiel vom politischen Willen oder dem Verhalten von Unternehmen. Studien zur Machbarkeit der Energiewende gehen dabei von den Zieljahren 2035 bis 2050 aus.

Atomstrom ist nicht CO2-neutral. Die Treibhausgas-Emissionen werden größtenteils vor und nach der eigentlichen Stromerzeugung verursacht. Betrachtet man den gesamten Prozess und nicht bloß die relativ kurze Zeitspanne des Verbrennens, fallen CO2-Emissionen beim Uranabbau an, bei der Brennelementherstellung, beim Kraftwerksausbau sowie -rückbau, und eine schwer zu schätzende Menge bei der Endlagerung des radioaktiven Mülls über mindestens eine Millionen Jahre.

Laut IPCC-Bericht von 2014 liegen die Treibhausgasemissionen von Kernkraftwerken über den gesamten Lebenszyklus im Bereich von 3,7 bis 110 Gramm CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde mit einem Median von 12 Gramm CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde. Dies ist in etwa so viel wie Windenergie auf dem Land oder einer Windturbine auf See. Wichtig bei dieser Rechnung ist allerdings, dass die Endlagerung von Atommüll über mindestens eine Millionen Jahre nicht miteinfließt.

In der Europäischen Union wird zurzeit kontrovers darüber diskutiert, ob Investitionen in Atomstrom als nachhaltige Investitionen klassifiziert werden können. Während Deutschland, Luxemburg, Portugal, Dänemark und Österreich Atomenergie als nicht nachhaltige Investitionen sehen, ist die Mehrheit der EU-Staaten für eine Klassifizierung von Investitionen in Atomkraftwerke und Atommüll-Lager als nachhaltige Investitionen. Acht EU-Staaten wollen auch Investitionen in Gas-Kraftwerke als nachhaltig einordnen.

Ferdinand Dudenhöffer sagt im MDR AKTUELL-Radio: "Da geht die ganze Welt hin: Atomstrom. Übrigens auch in Belgien: Da hatte man auch den Abschied von Atomenergie verkündet und jetzt fährt man zurück und baut die kleiner Kraftwerke."

Weltweit nutzen 30 von 195 Staaten Kernenergie, wobei knapp die Hälfte aller Reaktoren in lediglich drei Ländern betrieben werden: den USA (94), Frankreich (56) und Japan (33). Deutschland befindet sich mit 6 Reaktoren auf Platz 14. Auch viele mit Deutschland vergleichbare Länder besitzen keine Atomkraftwerke oder haben alle Reaktoren stillgelegt, darunter Österreich, Dänemark, Italien, Griechenland, Portugal oder Irland. Weltweit befinden sich etwa gleich viele Staaten in Planung oder Bau eines ersten Atomkraftwerks, wie im Atom-Ausstieg. Es gibt kein Land, das einen größeren Anteil an Atomkraft im Strom-Mix hat als Frankreich.

In Frankreich verzögert sich die Fertigstellung des einzigen neu im Bau befindlichen Atomkraftwerk Flamanville. Ursprünglich sollte das Kraftwerk vom neuen Typ Europäischer Druckwasserreaktor EPR 2012 fertiggestellt werden und 3,3 Mrd. Euro kosten. Aktuell belaufen sich die Baukosten auf 19,1 Mrd. Euro, ein Ende ist nicht absehbar. Nach etlichen Verzögerungen ist die Inbetriebnahme nun für das Jahr 2022 vorgesehen, zehn Jahre nach dem ursprünglichen Fertigstellungstermin und 15 Jahre nach dem Baubeginn.