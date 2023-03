Ein neuer Algorithmus kann im Fall einer neuen Pandemie ausrechnen, welche vorhandenen Medikamente man umnutzen könnte, um die Krankheit schneller effektiv zu bekämpfen. Das ist das Ergebnis einer Studienarbeit an einem Mathematischen Institut der Universität in New York, an der Immunologin Naomi Maria zusammen mit einem internationalen Team aus Italien und den Niederlanden gearbeitet hat.