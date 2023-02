Schon am Beginn der Corona-Pandemie zeigten einige Menschen eine hohe Resistenz gegen das Sars-Coronavirus-2. Kreuzimmunität nach überstandenen Erkältungen, besondere T-Zellen im Zusammenhang mit einer gesunden Darmflora, auch genetische Ursachen wurden immer wieder diskutiert. Die Studie aus Sydney weist jetzt in eine neue Richtung, ein Protein.

Die australischen Experten identifizierten das Eiweiß mithilfe des gentechnischen Werkzeugs Crispr. Damit überprüften sie, welche Gene dafür sorgen, dass sich das Spike-Protein des Coronavirus an den menschlichen Körper binden kann. LRR15 blockierte das Spike-Protein in den Studien, sodass sich das Virus nicht mehr an menschliche Zellen heften konnte. Das Eiweiß kommt im menschlichen Körper anscheinend erst vor, nachdem Sars-CoV-2 in den Körper eingedrungen ist.