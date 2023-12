Eine junge Frau hat eine Mutter mit Krebs im Endstadium. Ein Paar will nach einer Fehlgeburt ein Kind bekommen. Eine Rentnerin leidet unter Einsamkeit. Drei reale Szenarien, in denen menschliche Bezugspersonen wie eine Therapeutin, eine beste Freundin oder ein Pfarrer Hilfe, Halt und Rat geben können. Aber braucht man solche echten Menschen überhaupt noch? Oder kann künstliche Intelligenz diese Rollen schon zufriedenstellend ausfüllen? MDR und WDR haben daraus ein filmisches Experiment gemacht: die Dokumentation "Better Than Human? Leben mit KI".