In Werlte im Emsland in Niedersachsen steht die erste Anlage, die CO2-neutrales Kerosin produziert. Bildrechte: dpa

Die Bundeskanzlerin per Video und die Bundesumweltministerin vor Ort: Mit Politprominenz wurde am Montag im niedersächsischen Werlte die nach eigenen Angaben weltweit erste Anlage vorgestellt, die Kerosin CO2-neutral herstellen kann. Dabei hatte es keine öffentlichen Gelder für die Anlage gegeben.

Mit Strom aus Windkraft- und Solaranlagen in der Umgebung wird aus Wasser Wasserstoff gewonnen. Dieser Wasserstoff wird in der Anlage mit CO2 zu Kerosin verarbeitet. Das CO2 stammt dabei aus zwei Quellen: aus einer Biogasanlage, die Nahrungsmittelabfälle nutzt, und das CO2 wird auch direkt aus der Luft gewonnen.

So entsteht sogenanntes E-Kerosin, das sich chemisch gesehen wohl nicht von herkömmlichem unterscheidet. Die Lufthansa will das Kerosin am Flughafen Hamburg abnehmen. Alle zwei Wochen fährt ein Tanklaster zur Raffinerie in Schleswig-Holstein. Im Regelbetrieb im nächsten Jahr soll eine Tonne E-Kerosin pro Tag produziert werden – acht Fässer pro Tag.