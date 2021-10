In den vergangenen zehn Jahren gab es neunzig Mal mehr monatliche Hitzerekorde als zwischen 1951 bis 1980. Zu diesem Ergebnis kommt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in einer neuen Studie. Demnach betreffen Hitzewellen inzwischen im Durchschnitt etwa neun Prozent der gesamten Landfläche. Hitzewellen, die vom monatlichen Standard einer bestimmten Region stark abweichen, werden als 3-Sigma-Ereignisse bezeichnet. Und es gibt auch die 4-Sigma-Ereignisse: "Hier sehen wir sogar eine Zunahme um das 1000-fache im Vergleich zum Referenzzeitraum", sagt Hauptautor Alexander Robinson.

Etwa drei Prozent der globalen Landfläche sind der Datenanalyse zufolge zwischen 2011 und 2020 monatlich von Extremniederschlägen betroffen. Demnach haben auch die Regenextreme zugenommen; durchschnitlich rührt einer von vier rekordhohen Tagesniederschlägen seit 2010 vom Klimawandel her. Alexander Robinson prognostiziert, dass es in Zukunft noch mehr Extremereignisse geben wird: "Noch stärker ist die Veränderung bei den Extremereignissen, die wir als 4-Sigma-Ereignisse bezeichnen, und die es vorher praktisch nicht gab. Hier sehen wir sogar eine Zunahme um das Tausendfache im Vergleich zum Referenzzeitraum."

Dem Forscher zufolge erleben wir inzwischen Extreme, die ohne den Einfluss der menschgemachten globalen Erwärmung praktisch unmöglich wären. Wer nach Beispielen schaut, muss nicht lange zurückblicken: die Hitzewellen 2020 in Sibirien und Australien mit ihren verheerenden Waldbränden. Oder auch 2021: Menschen in den USA und Kanada brüteten in einzelnen Regionen bei Temperaturen von fast 50 Grad Celsius. Auch tropische Regionen verzeichnen neue Höchstwerte; die stärksten da, wo die Temperaturunterschiede monatlich normalerweise niedrig sind. Dort führen auch schon leichte Verschiebungen zu Rekorden. Die Forscher sagen, bei insgesamt steigenden Temperaturen werden Hitzerekorde durch den menschgemachten Klimawandel auch in nördlichen Regionen häufiger auftreten.