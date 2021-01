Im Jahr 1540 ereignete sich eine ähnliche Hitzewelle, die sogar als schlimmste der Neuzeit gilt. Der Schweizer Klimaforscher Christian Pfister errechnete für dieses Jahr eine Zeit von elf Monaten ohne Regen und eine Dürre, die rund eine Million Tote fordert. Damals soll eine sogenannte Blockadelage beim Wetter dafür gesorgt haben, dass sich ein Hochdruckgebiet über Europa über Monate hinweg nicht verzog. Die dadurch verursachte Hitzewelle soll laut Pfister länger und schwerer ausgefallen sein als die von 2003, die bisher als markanteste galt.



Und auch 1766 gab es in Mitteleuropa eine große Dürre – die letzte bis in die Gegenwart, wie Forschende des Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) im Sommer 2020 herausfanden. Erst in den Jahren 2018 und 2019 wurden demnach die Zahlen von 1766 wieder erreicht. Und 2020? Nach ersten Daten des Deutschen Wetterdienstes ist das gerade abgelaufene Jahr als bisher zweitwärmstes seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 in die Geschichte eingegangen.