Eine Studie im Journal nature sustainability kommt 2021 zu dem Ergebnis, dass die Spiele zwischen 1992 und 2020 immer nur ein mittleres Nachhaltigkeits-Niveau erreicht haben, Tendenz sinkend. Die Grafik stellt alle Spiele in diesem Zeitraum dar, je höher eine Olympia-Ausgabe auf dem Score rankt, desto nachhaltiger. Auch die olympischen Spiele in Lillehammer 1994 und Vancouver 2010, die sich selbst als "grün" und "nachhaltig" bezeichnet hatten, konnten nach Einschätzung der Forschenden jenseits des Labels nicht viel erreichen.

Ein Kernproblem der Spiele bleibt, dass sie im Verlauf der Jahre immer größer geworden sind und jedes Mal in einer anderen Stadt abgehalten werden, es müssen also auch jedes Mal neue Infrastrukturen geschaffen werden. Die Pariser Spiele wollen hier einiges anders machen und setzen zu 95 Prozent auf bereits bestehende oder temporäre Austragungsorte. Neu gebaut wurden lediglich ein Wassersportzentrum in Seine-Saint-Denis und das olympische Dorf.

1. Wasser

Abseits des neuen Wassersportzentrums sollen aber auch einige Wettkämpfe auf und in der Seine stattfinden – dem Fluss der sich mitten durch Paris zieht. Seit hundert Jahren war das Baden in der Seine streng verboten, weil sie als extrem verdreckt galt. Das Abwasser und Brauchwasser der Stadt wurde bei starkem Regen aus der Kanalisation direkt in den Fluss geleitet – vorbei an allen Kläranlagen. Nun soll ein neues, 50.000 Kubikmeter großes Rückhaltebecken dafür sorgen, dass Wassermassen erst einmal dort gehalten und dann in Kläranalgen geleitet werden können. 1,4 Milliarden Euro hat die Stadt für dieses System ausgegeben.

Viele Pariserinnen und Pariser hätten sich schon länger einen sauberen Fluss gewünscht – und kritisieren, dass die Stadtverwaltung das Problem nun nur angehe, um bei Olympia gut dazustehen. Unter dem Hashtag #JeChieDanslaSeine (dt.: Ich kacke in die Seine) drohten einige, den Fluss erneut mit Fäkalien zu versetzen. Wie ernst das gemeint war, ist nicht abschließend geklärt, aber zumindest scheint die Aktion nicht verhindert zu haben, dass die Seine aktuell die nötige Wasserqualität hat. Um das zu beweisen, badete die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo bereits publikumswirksam in dem Fluss. Wenn alles gut geht, sind dann Anfang August die Athletinnen und Athleten im Freiwasserschwimmen und Triathlon dran – und danach perspektivisch auch die Bürgerinnen und Bürger von Paris.

2. Mobilität

15 Millionen Touristen werden während der Olympischen Spiele in Paris erwartet. Plus die Athletinnen und Athleten sowie ihre Teams. Die Sportstätten liegen diesmal alles in einem Radius von lediglich zehn Kilometern und können alle innerhalb von 30 Minuten erreicht werden. Kurze Wege sollen die Klimabilanz der Spiele verbessern. Unterwegs sind all die Menschen während der Olympischen Spiele bestenfalls per ÖPNV oder Rad. Bereits vor einem Jahr hat die Stadt damit begonnen, Parkplätze abzuschaffen und neue Radwege sowie Metrolinien zu bauen.

Was das Radwegenetz angeht, steht Paris schon länger ganz gut da. Im Copenhagenize Index, der die Fahrradfreundlichkeit von Städten (weltweit ab 600.000 Bewohnenden) rankt, liegt die französische Hauptstadt aktuell auf Rang acht – mit beeindruckenden Infrastruktur-Verbesserungen seit 2015. Touristen können beispielsweise eines der vielen Leihfahrräder in der Stadt nutzen.

Bereits jetzt gilt das Pariser Metro-System zu Stoßzeiten als überlastet und nicht alle der neuen Metro-Linien, die extra für die Spiele geplant wurden, werden rechtzeitig fertig. Wie sich 15 Millionen Touristen hier auswirken werden, bleibt spannend. Die Zugfrequenz soll während der Spiele deutlich erhöht werden, um dem Ansturm gerecht zu werden, außerdem werden die Linien zu den Hauptstätten verstärkt. Um die damit entstehenden Kosten zu decken, wurden die Ticketpreise rund um die Olympischen Spiele (vom 20. Juli bis 8. September) stark angehoben, ein Metro-Einzelticket kostet normalerweise 2,10 Euro und jetzt fast das doppelte, nämlich vier Euro. Damit wolle man bewusst Mehrkosten auf die Touristinnen und Touristen umlegen, erklärt die Vorsitzende des Verkehrsverband Ile-de-France, Valérie Pécresse, auf X. Monats- und Jahreskarten seien von den Preiserhöhungen nicht betroffen, sodass man davon ausgehen kann, dass die Pariserinnen und Pariser von der Preiserhöhung nicht ganz so stark tangiert werden.

Eine aktuelle Kampagne der Stadt Paris fordert alle Bürgerinnen und Bürger auf, während der Olympischen Spiele möglichst im Home-Office zu bleiben und – falls sie unterwegs sein müssen – auf das Rad umzusteigen.

3. Sozialverträglichkeit

Dass Klimaschutz-Maßnahmen sozialverträglich sein müssen, zeigt sich in einer Großstadt wie Paris noch einmal besonders deutlich. Und im Vorlauf der Spiele hatte man den Eindruck, dass dieser Punkt auch wirklich mitgedacht wurde. Immerhin baute die Stadt das Olympische Dorf nahe Paris in Seine-Saint-Denis, einem der ärmsten Bezirke Frankreichs. Beim Bau der Häuser wurde viel Holz und CO2-armer Beton verwendet. Außerdem wurde statt Klimaanlagen ein Heiz- und Kühlsystem eingerichtet, das auf Erdwärme beruht. So haben es die Architektinnen und Architekten geschafft, dass der Bau des Olympischen Dorfes 47 Prozent weniger CO2 verursacht, als es mit herkömmlichen Verfahren der Fall wäre. Während der Spiele wohnen die Athletinnen und Athleten im Olympischen Dorf – danach werden die entstandenen 2.800 Wohnungen verkauft und vermietet. Das soll den Wohnungsmarkt entlasten und das Viertel wirtschaftlich aufwerten.

Das Vorhaben klingt erst einmal ambitioniert: Klimaschutz trifft Sozialpolitik. Allerdings werden die Wohnungen vermutlich um die 7.000 Euro pro Quadratmeter kosten – als Sozialwohnungen qualifizieren sie sich also nicht und somit werden sie vermutlich nicht für die Menschen zugänglich sein, die bisher in Seine-Saint-Denis wohnen.

4. CO2-Bilanz

Fürs Klima ist diese Kategorie womöglich die wichtigste. Allerdings werden, wenn es um CO2-Bilanzen geht, häufig Zahlen veröffentlicht, deren Genese manchmal nicht ganz transparent ist. Ein Negativbeispiel ist hier die FIFA-WM in Katar – angeblich ein CO2-neutrales Event, aber die Veranstalter berücksichtigten dabei nicht alle entstandenen Emissionen und erreichten die proklamierte CO-Neutralität nicht etwa durch Anstrengungen im Vorhinein der WM, sondern hauptsächlich durch finanzielle CO2-Ausgleiche im Nachhinein.

Olympia in Paris verzichtet vermutlich aus genau diesem Grund auf das Label "CO2-Neutral". Stattdessen gibt es die Zielvorgabe, den CO2-Ausstoß der Spiele in London 2012 oder Rio 2016 zu halbieren. Das bedeutet, maximal 1,75 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente sollen durch die Olympischen Spiele in Paris entstehen. Dabei möchte man nicht erst nach den Spielen ermitteln, wie viel CO2 nun ungefähr ausgestoßen wurde und das dann ausgleichen, sondern hat bereits im Vorhinein ein CO2-Ziel gesetzt, das dann möglichst eingehalten wird. Berücksichtigt werden dabei laut Angaben der Veranstalter alle direkten und indirekten Emissionen, also beispielsweise auch die Anreise der Zuschauenden oder das Catering im Olympischen Dorf.

Alle Emissionen, die nicht verhindert werden können, werden im Nachhinein kompensiert. Hier setzen die Organisatoren auf Waldprojekte in der Region und auf mehrere Projekte in besonders stark von der Klimakrise betroffenen Regionen am Äquator.