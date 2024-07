Regional schmeckt’s besser – der Brieftasche und dem Klima: Lokale Nahrungsmittelproduktion statt importierter Ersatzprodukte kann einen erheblichen Beitrag zur Kosten- und Kohlenstoffsenkung von Lebensmitteln leisten. Das haben Forschende des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig ermittelt. In Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung einer regionalen Inuit-Gemeinschaft in der kanadischen Westarktis hat das Team dazu Lebensmittel, die innerhalb eines Jahres etwa durch Jagen und Fischen erwirtschaftet werden, Importen gegenübergestellt, zum Beispiel Rind, Schwein, Huhn oder Zuchtfisch. Anlass der Untersuchung war die Frage nach dem Einfluss einer neu eingeführten Kohlenstoffsteuer auf Treibstoffe und die lokale Nahrungsmittelproduktion.