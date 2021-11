Domino-Effekt nutzen

Nach Wegen, dieses Ziel zu erreichen, sucht die Politik seit Jahren. Der britische Journalist und Umweltschützer George Monbiot scheint einen gefunden zu haben. Seiner Ansicht nach ist es in der Klimakrise zu spät für einen schrittweisen Wandel. Stattdessen können wir uns den Domino-Effekt zunutze machen, schreibt er in einem Beitrag für den Guardian. Einer Studie zufolge, die Monbiot zitiert, kann eine kleine Störung an der richtigen Stelle ein ganzes System ändern.

Als Beispiel nennt er den E-Auto-Boom in Norwegen. Durch Steuererleichterungen wurden Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb dort massiv gefördert und machen heute mehr als die Hälfte der Neuzulassungen aus. Dadurch werden Verbrenner in der Gesellschaft weniger akzeptiert. Die Politik könne in der Folge mehr in neue Technologien investierten, wodurch wiederum der Preis für E-Autos sinkt und Verbrenner immer weiter verschwinden. Vor dem Hintergrund dieses wirtschaftlichen Wandels könnten andere Länder Norwegens Beispiel folgen.

Die Macht der kritischen Minderheit

Monbiot zitiert eine weitere Studie, die 2018 im Science-Magazin erschienen ist. Demnach braucht es oft nur eine kritische Minderheit von 25 Prozent, um die Meinung der Mehrheit und soziale Konventionen in einer Gesellschaft zu ändern. Die Stärke der kritischen Minderheit ist demnach nicht ihre Autorität oder ihr Reichtum, sondern ihr Engagement für die Sache. In entsprechenden Experimenten haben zwischen 72 und 100 Prozent der Teilnehmenden ihre Meinung in Richtung der Minderheitsmeinung geändert.

Einer Analyse zufolge hat die Fridays-For-Future-Bewegung das Potenzial, einen solchen positiven Domino-Effekt auszulösen. Greta Thunbergs Klimastreik hatte demnach einen Schneeballeffekt und führte zu beispiellosen Ergebnissen der Grünen in mehreren europäischen Ländern. Umfragen zufolge haben Menschen ihre Einstellungen geändert und der Klimakrise mehr Bedeutung eingeräumt. Allerdings wurde die Bewegung durch die Pandemie ausgebremst, bevor die gesellschaftliche Meinung umgeschwungen ist. Dennoch folgert Monbiot, dass unser Überleben davon abhängt, diese kritische Minderheit von 25 Prozent zu erreichen und damit das System zu kippen.