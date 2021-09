Zwei Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland fürchten sich wegen des Klimawandels vor der Zukunft. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Meinungsinstituts Kantar unter 1.000 jungen Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren. Die Umfrage liegt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor. Rund Dreiviertel der Befragten gaben laut RND an, unzufrieden mit den Maßnahmen der Regierungen zu sein und sogar noch mehr sagten, dass "die Menschheit daran gescheitert ist, auf den Planeten aufzupassen". Die Befragung war Teil einer internationalen Studie unter jungen Menschen, die in der Fachzeitschrift "The Lancet" publiziert wird. International sagen fast die Hälfte aller Befragten, dass die Gedanken an den Klimawandel ihren Alltag negativ beeinflussen würden. Die Mehrheit fühlt sich von den eigenen Regierungen enttäuscht oder sogar verraten.

Was sagt uns die Angst?

Die Psychologists for Future warnen davor, die Klimaangst zu pathologisieren, also sie bloß zu einem individuellen Anpassungsproblem zu machen – nach dem Motto: Ihr müsst nur mit eurer Angst fertig werden, dann ist das Problem nur halb so wild. Die Klimakrise ist kein Problem, das einzelne Menschen mit ihren Gefühlen haben: "Dabei geht es eigentlich um eine globale Bedrohung, die nur gesellschaftlich-politisch überwindbar ist. Der Versuch der Pathologisierung kann auch als eine Strategie gesehen werden, gesellschaftliches Engagement für den Klimaschutz zu diffamieren und notwendige politische Entscheidungen zu verhindern", heißt es auf der Website der Psychologists for Future.

Warum tun wir dann nichts?