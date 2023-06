Bis 2021 konnten mit dem sperrigen Wort "Taxonomie" hauptsächlich Biologie-Interessierte etwas anfangen. Die Taxonomie beschreibt in der Biologie Merkmale von Tier- und Pflanzenarten, um ihre Verwandtschaftsverhältnisse zu definieren. Genutzt werden diese Kataloge an Merkmalen vor allem, um Exemplare im Feld zu erkennen und richtig einzuordnen.

In den letzten Monaten fällt dieser Begriff auch täglich im EU-Parlament. Die Taxonomie-Verordnung definiert jedoch keine Blüten- und Blattformen, sondern nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Mit ihrer Hilfe soll endlich Transparenz in das undurchsichtige, milliardenschwere Geschäft mit grünen Geldanlagen gebracht werden.

Damit Europa die eigenen Klimaziele erreichen kann, sollen in den nächsten zehn Jahren eine Billionen Euro (also tausend Milliarden Euro) an staatlichen Mitteln ausgegeben werden. Doch die Bewältigung dieser Transformation kann nicht alleine von Steuergeldern finanziert werden. Eine viel größere Rolle spielt Geld aus dem freien Kapitalmarkt.

Durch die EU-Taxonomie sollen private Investitionen in Tätigkeiten gelenkt werden, die notwendig sind, um Klimaneutralität zu erreichen. EU-Präsidentin Ursula von der Leyen

Mit dem Green New Deal hat EU-Präsidentin Ursula von der Leyen das Ziel gesetzt, als erster "Kontinent" klimaneutral zu werden. Bildrechte: dpa

Umso besser ist es, dass immer mehr Menschen ihr Geld in ökologisch und sozial verantwortlichen Unternehmen anlegen wollen. Das belegt zum Beispiel eine Studie des US-amerikanischen Analyse-Unternehmens Morningstar, laut der das weltweit verwaltete Vermögen in "grünen" Fonds innerhalb des letzten Jahres um fast ein Drittel gestiegen ist. Besonders in Europa ist dieser Trend deutlich zu erkennen: Einer Umfrage des Forums Nachhaltige Geldanlagen zufolge legen 79 Prozent der Deutschen beim Geldanlegen Wert auf ökologische Nachhaltigkeit.

Der öffentliche Wunsch nach ökologischen Geldanlagen reicht aber nicht – die Banken müssen auch mitmachen. In den letzten Jahren ist die Praxis aufgekommen, Finanzprodukte, die nach allgemeinem Verständnis als klimaschädlich gelten, mit den eigens geschaffenen Kriterien als nachhaltig zu vermarkten. Es entstand sogenanntes „Greenwashing".

Ein markantes Beispiel dafür ist der Fall der DWS Group, einer Fondstochter der Deutschen Bank, gegen die aktuell die US-Börsenaufsicht und das FBI ermitteln. Nach Greenwashing-Vorwürfen des Wallstreet Journals kam es im Mai 2022 zu einer aufsehenerregenden Razzia des BKA in der Deutschen Bank und einem enormen Vertrauensverlust in nachhaltige Anlageprodukte.

84 Prozent der als nachhaltig beworbenen Fonds investieren auch in Klimasünder Studie Facing Finance (2022)

Die DWS ist aber längst nicht das einzige schwarze Schaf der Branche. Die Nicht-Regierungsorganisationen Facing Finance und Urgewald haben 2022 gemeinsam 2.000 Fonds nach möglichem Greenwashing untersucht. Von den 650 als "nachhaltig" verkauften Fonds investierten 84 Prozent auch in Unternehmen, die zu den größten Treibhausgas-Verursachern gehören und damit der Umwelt massiv schaden. Nur 104 Fonds waren nach der Bewertungsgrundlage der NGOs gänzlich unbelastet. Grund dafür sind die schwammigen Nachhaltigkeits-Definitionen, die viele Finanzinstitute selbst festlegen.

Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, hat die EU einen technischen Bewertungsprozess erstellt, an dessen Ende "Taxonomie-konforme" Wirtschaftsaktivitäten herauskommen. Nur Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, sollen am Ende in den begehrten grünen Fonds landen dürfen. Bildrechte: MDR

Nicht explizit genannte Wirtschaftsaktivitäten, also Wirtschaftsaktivitäten, die nach aktueller Einschätzung der Kommission keinen direkten Einfluss auf die Umwelt haben, sind nicht "Taxonomie-fähig". Wie viel Geld zum Beispiel Vattenfall in die Möblierung seiner Chefetage steckt, spielt also im folgenden Bewertungsprozess keine Rolle – die Finanzierung neuer Kraftwerke allerdings schon.

Um als "Taxonomie-fähige Aktivität" dann auch die begehrte "Taxonomie-Konformität" zu erreichen, in anderen Worten also als nachhaltig zu gelten, muss die Aktivität einen wesentlichen Beitrag zu einem von sechs ausgeschriebenen Umweltzielen leisten, ohne die restlichen fünf zu beeinträchtigen. Für die ersten beiden Umweltziele stehen schon technische Bewertungskriterien fest. Die Kriterien für die vier übrigen Ziele werden im Juni 2023 erwartet. Bildrechte: MDR

Wasserkraft kann zum Beispiel zur Milderung des Klimawandels beitragen, indem sie Strom erzeugt und dadurch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert (Ziel 1). Führt der Bau und Betrieb der dafür nötigen Staudämme allerdings zu erheblichen Veränderungen in Wasserökosystemen, indem er zum Beispiel Lebensräume von Fischen zerstört, schadet er gleichzeitig Ziel 6 und gilt daher nicht als nachhaltig.

Neben der technischen Überprüfung der Einhaltung oder der Beeinträchtigung der sechs Ziele, müssen außerdem noch arbeitsrechtliche Mindestanforderungen und grundsätzliche Menschenrechte erfüllt werden.

Die bisher größte mediale Aufmerksamkeit erhielt die Taxonomie-Verordnung, als die EU Kommission 2021 Atomkraft und Gas in den Katalog der nachhaltigen Energielieferanten aufnahm. Diese Bewertung ist allerdings höchst umstritten. Demonstranten vor der ehemaligen Zentrale der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main protestieren gegen die Aufnahme von Atomstrom in die Taxonomie. Bildrechte: dpa