Wettbewerb mit Asien Intel in Magdeburg: EU will 43 Milliarden Euro für Mikrochipindustrie freimachen

Die EU will sich unter anderem in der Mikrochips-Industrie besser im Wettbewerb aufstellen. So sollen die europäischen Länder vor allem mit asiatischen besser konkurrieren können. Milliarden Euro sollen deshalb nun in die Halbleiter-Produktion fließen. Davon könnte die geplante Intel-Chipfabrik in Magdeburg profitieren.