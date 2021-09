Wie der Klimawandel in den Griff zu kriegen sei, ist auch und immer dringender eine ökonomische Frage. Der Kohleausstieg kostet Geld, seit Anfang des Jahres zahlen Unternehmen für das von ihnen ausgestoßene CO2 – was wiederum Auswirkungen auf die Verbraucher hat. Auch wird darüber diskutiert, welche wirtschaftlichen Schäden der Klimawandel in Zukunft anrichten könnte, beispielsweise durch extreme Wetterereignisse, Ernteausfälle oder Auswirkungen auf den Tourismus. Die Vermeidung oder wenigstens Begrenzung des Klimawandels kostet also Geld – vor allem bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und eine effizientere Energieerzeugung.

Ein simples Beispiel: Verbraucher und Verbraucherinnen erfahren dies unter anderem beim Blick auf ihre Stromrechnung: So regelt das Erneuerbare-Energien-Gesetz die privilegierte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen in das deutsche Stromnetz und garantiert deren Erzeugern feste Einspeisevergütungen – unabhängig vom Marktpreis. Dabei übersteigen die Auszahlungen an die Erzeuger von Erneuerbarer Energie die Einnahmen aus dem Verkauf des Stroms oft maßgeblich. Die Differenz wird durch die sogenannte EEG-Umlage auf die Stromverbraucher umgelegt.



Ergebnis: Strom ist in Deutschland im europaweiten Vergleich besonders teuer. Zwar wurde die Umlage zuletzt gedeckelt und soll in den nächsten Jahren sogar sinken. Dennoch gibt es weiter Kritik aus der Wirtschaft und von Verbraucherverbänden an der Energiepolitik der Bundesregierung.



Dass der Nutzen frühzeitigen Handelns zur Bekämpfung des Klimawandels größer ist als die entstehenden Kosten, ist mittlerweile jedenfalls Konsens unter vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Expertinnen und Experten. Aber welcher Weg ist einzuschlagen, um diese Erkenntnis fruchtbar zu machen?