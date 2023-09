Germanzero will es konkret machen: Die erst 2019 gegründete Klimaschutzorganisation setzt sich dafür ein, dass Deutschland bis 2035 klimaneutral wird und die Pariser Klimaziele erreicht. Dazu hat der Verein bereits 2022 ein Vorschlag für ein 1,5-Grad-Gesetzespaket veröffentlicht, das nach Auffassung von Germanzero alle notwendigen Maßnahmen enthält, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Jetzt legt die Organisation mit einem Klimanotstandpaket nach. Zahnloser Tiger oder gelungene Klimalobby? Fünf Fragen an Geschäftsführer Julian Zuber.

Zuber: Einfach gesagt: Weil die Zeit drängt. Deutschland befindet sich nach Einschätzung vieler Expert:innen nicht auf dem notwendigen Reduktionspfad, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Auch die Bundesregierung selbst hat kürzlich erklärt, dass ihre bisher geplanten Maßnahmen nicht ausreichen, um das Reduktionsziel bis 2030 zu erreichen. Was fehlt ist ein Gesamtplan, wie wir in allen Sektoren den Ausstoß von Treibhausgasen so weit senken, dass Deutschland rechtzeitig klimaneutral wird.

Besser trifft es effektivste Maßnahmen – Kernmaßnahmen, die durch ihre starke Wirksamkeit einen erheblichen Anteil daran tragen, die Treibhausgasemissionen zu senken. Es ersetzt unseren Gesamt-Fahrplan zur Klimaneutralität bis 2035 keinesfalls, aber ist die Antwort auf eine Klimapolitik, die schneller und wirksamer agieren muss. Nehmen wir als Beispiel dafür die ÖPNV-Offensive, eine klimapolitische Maßnahme, die das Bundesverkehrsministerium auf den Weg gebracht hat. Das 49-Euro-Ticket war ein Teil davon. Sie spart nach eigenen Angaben 1,55 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bis 2030. Das ist zwar gut, aber aus Klimaschutzsicht ein vergleichsweise geringer Anteil. Allein im Verkehrssektor liegt das Einsparpotenzial einzelner Maßnahmen bei bis zu 347 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das Klimanotstandspaket bietet auf diese Weise auch eine Vergleichbarkeit, die zeigt, in welchem Maße Klimapolitik jetzt eigentlich wirksam werden muss und auch kann. Das ist insofern wichtig, weil wir in den letzten Monaten immer wieder beobachten, dass sich die Ampelregierung durch Kompromisse im Maßnahmen-Klein-Klein zu verlieren droht – zu Lasten der Klimaziele.

Einige sind einfacher auf den Weg zu bringen, weil es zum Beispiel keine Förderung braucht, sondern nur gesetzliche Anpassungen. Ein gutes Beispiel zeigt sich bei der Energieversorgung: Um klimaneutral leben und wirtschaften zu können, brauchen wir in Zukunft deutlich mehr Strom. Viele Menschen erzeugen diesen bereits jetzt über private Solaranlagen und in lokalen Energiegemeinschaften. Diese Vor-Ort-Versorgung durch Energiegemeinschaften gesetzlich zu stärken, würde deutliche Effekte auf die Klimabilanz haben und Bürger:innen direkt wirksam an der Energiewende beteiligen. Dafür braucht es in erster Linie eine rasche Entbürokratisierung. In Österreich funktioniert das bereits gut. Eine dezentrale Energieversorgung ist zudem ein wichtiger Baustein, um die Energiewende in der notwendigen Geschwindigkeit umsetzen zu können.