Gewaltige Vulkanausbrüche haben es in der Geschichte der Menschheit mehrfach gezeigt: Wird der Himmel verdunkelt, in diesem Fall durch große Mengen Schwefeldioxid, sinken die Temperaturen, das Klima kühlt ab. Nicht selten mit anfangs verheerenden Folgen, wie etwa nach dem Ausbruch des Tambora 1815, auf den Missernten und Hunger folgten. Auch Wüstenstaub, so vor kurzem eine Studie von Forschern der University of California in Los Angeles, USA, hat einen zumindest kleinen, kühlenden Effekt.

Geoengineering: Technologien gegen die Erderwärmung

Wissenschaftler diskutieren daher bereits seit längerem, ob eine gezielte Freisetzung des Gases die Erderwärmung eindämmen könnte. Eine riskante Angelegenheit, sagen Forschende vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Prinzipiell sei das möglich, so Dr. Ulrike Niemeier. "Das Klima würde im weltweiten Durchschnitt milder bleiben. Allerdings würde es im globalen Mittel etwas weniger regnen." Nur die praktische Umsetzung wäre sehr schwierig, so die Meteorologin, denn "wenn wir bis zum Jahr 2100 trotz steigender CO2-Emissionen das Klima von 2020 allein mithilfe von Schwefeldioxid halten wollten, müsste die Menschheit jährlich fünf bis achtmal so viel Schwefeldioxid in die Stratosphäre bringen, wie 1991 beim Ausbruch des Pinatubo frei wurde".

