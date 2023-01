Die Menschheit muss einen Teil des vielen CO2 aus der Atmosphäre zurückholen, wenn sie verhindern will, dass die globale Durchschnittstemperatur um mehr als 1,5 Grad steigt im Vergleich zu der Zeit vor der Industrialisierung. Diese Notwendigkeit negativer Emissionen ist inzwischen in allen Szenarien des Weltklimarats IPCC enthalten. Ein neuer wissenschaftlicher Report mit dem Titel "The State of Carbon Dioxide Removal (CDR)" hat nun eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Die notwendigen Technologien für dieses Unternehmen sind vorhanden. Die schlechte: Es fehlt bislang weitgehend an politischen Plänen, wie das Projekt CDR aufgebaut und durchgeführt werden soll.