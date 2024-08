Das wird man ja wohl noch infrage stellen dürfen: Wirtschaftswachstum ist kein geeignetes Leitbild für eine erfolgreiche Klimapolitik. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung in Deutschland, Lettland, Schweden, Spanien und Ungarn des Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam, die jetzt im Fachblatt Sustainability: Science, Practice and Policy veröffentlicht wurde. In Interviews mit Fachleuten und in Denklaboren mit lokalen Interessenvertreterinnen und -vertretern habe sich gezeigt, dass sich ein Wandel hin zu einem nachhaltigen Lebensstil an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren müsse und nicht an denen der Wirtschaft.