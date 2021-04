Schauen Sie sich all die verschwendeten Dinge an, die wir wegschmeißen: Kleidung, Schuhe, Elektronik wie Handys und Computer. Wir nehmen der Erde viel schneller Dinge weg, als wir überhaupt in der Lage sind, sie wieder zurückzugeben. Grabt nicht in der Erde nach diesen Dingen, sondern schaut Euch an, was ihr schon habt und verwandelt es in etwas Neues.

Ting Xu