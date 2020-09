Astronomie Kosmische Strahlung auf dem Mond stärker als gedacht

Bisher konnte die Stärke der kosmischen Strahlung auf dem Mond nur mit den Dosimetern der Astronauten, die ihn besuchten, gemessen werden. Die Wissenschaftler der Universität Kiel bauten im Auftrag des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein spezielles Messgerät, das die chinesische Mondmission im Januar 2019 mit an Bord nahm: das "Lunar Lander Neutron and Dosimetry" (LND).



Jetzt haben die Forscher die Messungen ausgewertet und als Studie in "Science Advances" veröffentlicht. Das Resümee: Die Strahlung beträgt rund 60 Mikrosievert pro Stunde. Das ist ungefähr fünf bis zehn Mal mehr, als man bei einem Langstreckenflug von Frankfurt aufnimmt. Auf dem Erdboden ist die Strahlung sogar 200 Mal geringer.

Das Mondlandegerät Chang'e-4, der rote Pfeil kennzeichnet das Strahlungsmessgerät der Uni Kiel. Bildrechte: CNSA/CLEP