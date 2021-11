Kerosin für Flugzeuge könnte schon bald direkt aus der Luft kommen. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Der Verstand sagt uns: Von Liebe und Luft lässt es sich nicht leben und aus Wasser Wein zu machen gestaltet sich schwierig. Und Treibstoff aus Sonnenlicht und Luft (und ein ganz klein bisschen Liebe)? Das ist ein ziemlich neuer Traum der Menschheit, aber seit einigen Jahren immer wieder Thema, auch in Mitteldeutschland. Mit einer neuen Pilotanlage in der Schweiz werden die Karten diesbezüglich jetzt neu gemischt. Aber bevor Sie in die Hände klatschen: Das ist alles noch sowas von gar nicht im großen Maßstab möglich – trotzdem: die Idee klappt. Und sie funktioniert wie folgt:

Das Ziel des Verfahrens ist ein sogenannter Drop-In-Kraftstoff. Solche synthetisch hergestellten Kraftstoffe ähneln ihrem Äquivalent aus fossilen Energieträgern derart, dass sie problemlos in herkömmlichen Motoren eingesetzt werden können. Flugzeug, Schiff und Auto denken im Grunde, sie hätten normalen Sprit an Board und setzen ihren Beförderungsauftrag demnach fort. In der Zusammensetzung kann sich ein Drop-In-Kraftstoff aber von klassischem Benzin, Kerosin oder Diesel unterscheiden. Die Herstellung ist energie- und kostenintensiv, weshalb Drop-In-Kraftstoffe ihre fossilen Pendants noch nicht abgelöst haben.

Der Kraftstoff schwirrt schon um uns herum