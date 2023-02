Insgesamt wurden 134 stationär behandelte Personen in die Studie mit aufgenommen. Sie alle gehörten zu vier vorher definierten Risikogruppen. 56 hatten Krebs, 16 waren immunsupprimiert z.B. in Folge einer Organtransplantation, 36 litten an Immunschwäche und 26 galten aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters als besonders gefährdete Personen. Betrachteten die Forschenden aller vier Risikogruppen gemeinsam, ergab sich kein Genesungsvorteil nach der Plasmagabe. Getrennt voneinander betrachtet, profitierten die Krebspatientinnen und -patienten allerdings erheblich. Ihr Zustand verbesserte sich im Mittel nach 13 Tagen im Vergleich zu 31 Tagen bei der Kontrollgruppe. Außerdem verstarben zwei Drittel weniger als im Vergleich zur Kontrollgruppe.