"Das Krüppelflügelvirus ist definitiv die größte Bedrohung für Honigbienen", erklärt Paxton. Der ursprüngliche Stamm des Virus ("DWV-A") wurde Anfang der 1980er-Jahre in Japan entdeckt, die neue Variante "DWV-B" wurde erstmals im Jahr 2001 in den Niederlanden beschrieben. Die Untersuchungen des Hallenser Forschungsteams hätten nun ergeben, dass die neue Variante die Bienen nicht nur schneller tötet, sondern auch besser übertragen wird. Ein weiteres Problem: Neben der Übertragung der Viren fressen die Varroamilben auch noch die Puppen der Bienen.



Laut Paxton habe sich die neue Variante in Europa bereits durchgesetzt und es sei nur eine Frage der Zeit, bis sie weltweit dominant sei. Außer in Australien wurde sie bereits auf allen Kontinenten nachgewiesen – was daran liegen könnte, dass sich die Varroamilbe "down under" bisher nicht weiträumig ansiedeln konnte. Auch bei Hummeln und Wildbienen wurde DWV schon gefunden, ob es aber ähnliche Folgen wie bei Honigbienen hat, ließe sich noch nicht mit Sicherheit sagen, so Robert Paxton: "Bislang sterben kommerziell gehaltene Hummelvölker mit dem Virus immerhin nicht deutlich häufiger."



Das wichtigste für den Schutz der Völker sei eine ausreichende Hygiene im Bienenstock, erläutert der Experte. Mit einfachen Methoden könne man nicht nur die eigenen Bienen vor der Varroamilbe schützen, sondern auch Wildbienen, um die sich sonst niemand kümmere – denn auch ihr Verlust hat letztlich große Auswirkungen auf uns alle.