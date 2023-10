Um KI-Tools zu trainieren, müssen sie mit großen Datenmengen gefüttert werden. Dieser Prozess verbraucht große Mengen an Energie. Der Datenforscher Alex de Vries betont in einem aktuellen Artikel im Journal Joule, die benötigte Strommenge werde noch immer unterschätzt. Wenn KI-Tools flächendeckend verbreitet sind, könnten sie Energiemengen benötigen, die künftig den Stromverbrauch einiger Länder übertreffen. Ein Beispiel für den Stromverbrauch von KI: ChatGPT verbraucht möglicherweise circa 564 Megawattstunden Strom pro Tag. Diese Zahl schätzt der Datenforscher Alex de Vries in einem aktuellen Kommentar im Journal Joule.