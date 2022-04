Entwicklung an der TH Lübeck KI kann Whisky am Geruch erkennen

"Wir sind aber noch nicht so gut wie ein Spürhund", betont Hellbrück. Zwischen Scotch und Bourbon kann das Gerät noch nicht unterscheiden, erst recht nicht zwischen einzelnen Whiskey-Sorten. Die KI mit Schweinsnase verfügt über vier Sensoren mit denen unter anderem die Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft gemessen werden kann. Damit lassen sich dort verschiedene Stoffe unterscheiden. "Wir wollen damit zeigen, wie sich KI anwenden lässt. Man benötigt dafür keine Großrechner mehr", erklärt der Entwickler. Dazu kosten die einzelnen Bauteile zusammen auch weniger als 100 Euro. Das vorgestellte Gerät kann dabei nicht nur Whisky, sondern etwa auch Kaffee in der Raumluft erkennen. Dazu könnte die KI beispielsweise auch warnen, wenn an einem Industrie-Arbeitsplatz die Konzentration von Gefahrstoffen zu hoch ist. "Und zwar bevor der Mensch mit den Problemen kämpft", so Hellbrück.