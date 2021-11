Unsere Wahrnehmung von Geräuschen ist subjektiv verschieden. Anstrengend ist dabei aber in erster Linie nicht die Auswirkung der Schallwellen auf die Sinneszellen im Ohr. Belastend ist das, was dabei im Gehirn passiert. Meistens strengen uns komplexe Hör-Umgebungen mit vielen unterschiedlichen Schallquellen an, erklärt Hörforscher Marc Schönwiesner von der Universität Leipzig.