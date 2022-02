Ein großes Problem stelle auch der andauernde Lärm dar, der beispielsweise durch die Industrie, den Straßen- und Flugverkehr verursacht wird. In vielen Städten der Welt liege der Geräuschpegel weit über den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Er wirke sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus und könne zu mentalen Erkrankungen, Schlaf- und Herzproblemen führen.

Eine der lautesten Städte in Europa sei Barcelona in Spanien. Dort seien mehr als 72 Prozent der Stadtbewohner einem zu hohen Geräuschpegel ausgesetzt, so die UN. In Deutschland gibt es ähnliche Lärm-Beispiele, auch außerhalb großer Städte: Ein Gutachten wirft dem Sachsenring vor, die Lärmgrenzen zu überschreiten. Im Dorf Fleetmark in Sachsen-Anhalt wollen sich die Bewohnerinnen und Bewohner gegen den Ausbau der Amerika-Linie – einer wichtigen Bahntrasse für den Güterverkehr – wehren. Sollte die Trasse in den kommenden Jahren durch ihren Ort führen, fahren dort täglich bis zu 280 Züge durch.