Viele Vulkane sind in einer Hinsicht ausgesprochen stabil: Über Millionen von Jahren hinweg brechen sie immer auf die gleiche Art und Weise aus. Während beispielsweise der Vesuv bei Neapel oder der Mount St. Helens in den USA gewaltig explodieren können, sind viele Feuerberge auf Hawaii, Island oder den Galapagos-Inseln im südlichen Pazifik bemerkenswert ruhig, geradezu langweilig. Sie stoßen ständig kleine Mengen Lava aus, die hauptsächlich aus geschmolzenem Basalt besteht und dann die Flanken des Bergs hinabfließt – in gemächlicher Schrittgeschwindigkeit. Auf diesen ruhigen Charakter ist allerdings kein Verlass, wie eine neue Studie jetzt zeigt.